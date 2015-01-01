Фольга для ногтей «KODI PROFESSIONAL»
Фольга для ногтей «KODI PROFESSIONAL» это возможность придать ногтям изысканный блеск, сделать маникюр привлекательным, но не слишком ярким. Придя на смену броским стразам, фольга вывела блеск в маникюре на новый уровень. Принт фольгой Коди Профешнл позволяет украсить маникюр блеском драгоценных металлов, придать ему изюминку без лишней вульгарности.
KODI PROFESSIONAL предлагает термофольгу – один из самых простых в нанесении и прочных видов фольги для маникюра. Для ее нанесения необходимо воздействие теплого воздуха. Под его потоками прочная фольга становится мягкой и легко наносится на ноготь, повторяя его форму.
Особенности маникюра с фольгой KODI PROFESSIONAL
Зеркальный блеск в маникюре нравится практически всем женщинам. Хотя для повседневной носки такой изысканный маникюр и не подходит, он станет лучшим решением для праздника или другого торжественного повода. Фольга для ногтей KODI PROFESSIONAL может иметь оттенок серебра или золота, наноситься на большую часть ногтя или узором из тонких линий и точек. Холодные оттенки фольги можно использовать для создания эффекта зеркальных ногтей. Также Коди Профешнл предлагает фольгу с готовым рисунком. Подобрав узоры на свой вкус, каждая женщина может получить прочное и стильное покрытие быстро и надежно.
Техника нанесения фольги требует некоторых навыков, но научившись с ней работать, можно значительно сократить время на аккуратный и качественный маникюр. Одним из главных преимуществ термофольги является то, что под воздействием температуры она становится очень мягкой и податливой, ее легко распределить по ногтевой пластине и закрепить.
Как пользоваться термофольгой?
Пользоваться фольгой KODI PROFESSIONAL для нэйл-арта совершенно несложно. Алгоритм работы следующий:
- Подготовить ногти, покрыть их базой и просушить.
- В случае использования гель-лака удалить липкий слой.
- Фрагмент фольги по размеру ногтя подержать под феном или возле обычной настольной лампы.
- Когда фольга начнет менять форму, ее необходимо приложить в ногтевой пластине и разгладить.
- Излишки фольги удаляются пилочкой для ногтей.
Остается только закрепить фольгу финишным покрытием.
По желанию можно покрывать готовую фольгу узором или оставлять ногти чистой зеркальной поверхностью. Ассортимент фольги KODI PROFESSIONAL позволяет воплощать любые, даже самые смелые фантазии.