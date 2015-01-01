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Выбираем фрезы для маникюра: виды, преимущества, назначение

Elena
Аппаратный маникюр

Каждый современный мастер маникюра пользуется специальным оборудованием (фрезером) для выполнения работы на профессиональном уровне. Есть разные виды фрезы для маникюра, которые отличаются назначением, материалом изготовления и ценой. В арсенале у мастера должны быть инструменты разных форм для создания безупречного маникюра и педикюра.


Фрезы для маникюра: виды

Разновидности насадок по материалу


Самые востребованные насадки в современных салонах красоты – керамические. Они изготовлены из крошки, которую смешивают со специальной клеящейся основой. Такая принадлежность идеально подойдет для аппаратного маникюра и педикюра (с ее помощью убираются натоптыши).


Керамические фрезы для маникюра: виды

Кроме этого, фрезы бывают:




  • Металлическими – их используют для удаления омертвевшей и грубой кожи, а также для работы с нарощенными ногтями.




  • Алмазными осажденными – предназначены для процесса с мягкой поверхностью. Должны храниться в футлярах, поскольку очень хрупкие и острые.




  • Алмазными спеченными – используются для обработки акриловых ногтей.




  • Силиконовыми – полируют и шлифуют искусственные ногти, удаляют мелкие царапины. Эти фрезы одноразовые.




Также для однократного применения используются абразивные колпачки.


Фрезы для маникюра: виды по материалу

Разновидности насадок по форме


Мастер маникюра работает со всеми фрезами, но все зависит от поверхности ногтя (искусственная или естественная).


Основные разновидности аксессуаров по форме:




  • Конус – помогает отполировать боковые ногтевые валики.




  • Обратный конус – удаляет натоптыши и мозоли.




  • Шарик – очищает труднодоступные места.




  • Бор – шлифует ногтевую поверхность.




Фрезы для маникюра: виды и назначение

Со временем поверхность стачивается, но регулярная чистка и грамотный уход помогут продлить срок службы фрез.


Правила обработки и замены насадок


После каждой процедуры фрезы нужно правильно обрабатывать и дезинфицировать. Это делается для того, чтобы избежать занесения инфекции и образования нарывов.


Рекомендации по обработке принадлежностей:




  • использовать специальные дезрастворы и термическую обработку;




  • металлические и керамические насадки чистить специальной латунной щеткой;




  • кипятить атрибуты не менее 20 минут;




  • одноразовые принадлежности не использовать повторно.




После очистки инструментов хранить их в специальных футлярах отдельно друг от друга. Обработку следует проводить до и после каждой процедуры.


Оборудование для стерилизации фрез для маниклюра

На каждом этапе маникюра или педикюра применяются определенные типы насадок. Специалисты рекомендуют выбирать оборудование с удобным зажимом, чтобы быстро снять насадку и поставить другую. В среднем, срок службы металлических съемных аксессуаров – до 5 лет. Инструменты с алмазным напылением готовы прослужить 2-3 года, а керамические насадки рассчитаны на 35-45 дней активного использования.


Виды фрез для маникюра позволяют мастеру увеличить скорость работы и завоевать доверие у клиентов. Если аппарат для маникюра подобрать правильно, то состояние ногтей в результате будет безупречным.

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