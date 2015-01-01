Выбираем фрезы для маникюра: виды, преимущества, назначение

Каждый современный мастер маникюра пользуется специальным оборудованием (фрезером) для выполнения работы на профессиональном уровне. Есть разные виды фрезы для маникюра, которые отличаются назначением, материалом изготовления и ценой. В арсенале у мастера должны быть инструменты разных форм для создания безупречного маникюра и педикюра.

Разновидности насадок по материалу

Самые востребованные насадки в современных салонах красоты – керамические. Они изготовлены из крошки, которую смешивают со специальной клеящейся основой. Такая принадлежность идеально подойдет для аппаратного маникюра и педикюра (с ее помощью убираются натоптыши).

Кроме этого, фрезы бывают:





Металлическими – их используют для удаления омертвевшей и грубой кожи, а также для работы с нарощенными ногтями.







Алмазными осажденными – предназначены для процесса с мягкой поверхностью. Должны храниться в футлярах, поскольку очень хрупкие и острые.







Алмазными спеченными – используются для обработки акриловых ногтей.







Силиконовыми – полируют и шлифуют искусственные ногти, удаляют мелкие царапины. Эти фрезы одноразовые.





Также для однократного применения используются абразивные колпачки.

Разновидности насадок по форме

Мастер маникюра работает со всеми фрезами, но все зависит от поверхности ногтя (искусственная или естественная).

Основные разновидности аксессуаров по форме:





Конус – помогает отполировать боковые ногтевые валики.







Обратный конус – удаляет натоптыши и мозоли.







Шарик – очищает труднодоступные места.







Бор – шлифует ногтевую поверхность.





Со временем поверхность стачивается, но регулярная чистка и грамотный уход помогут продлить срок службы фрез.

Правила обработки и замены насадок

После каждой процедуры фрезы нужно правильно обрабатывать и дезинфицировать. Это делается для того, чтобы избежать занесения инфекции и образования нарывов.

Рекомендации по обработке принадлежностей:





использовать специальные дезрастворы и термическую обработку;







металлические и керамические насадки чистить специальной латунной щеткой;







кипятить атрибуты не менее 20 минут;







одноразовые принадлежности не использовать повторно.





После очистки инструментов хранить их в специальных футлярах отдельно друг от друга. Обработку следует проводить до и после каждой процедуры.

На каждом этапе маникюра или педикюра применяются определенные типы насадок. Специалисты рекомендуют выбирать оборудование с удобным зажимом, чтобы быстро снять насадку и поставить другую. В среднем, срок службы металлических съемных аксессуаров – до 5 лет. Инструменты с алмазным напылением готовы прослужить 2-3 года, а керамические насадки рассчитаны на 35-45 дней активного использования.

Виды фрез для маникюра позволяют мастеру увеличить скорость работы и завоевать доверие у клиентов. Если аппарат для маникюра подобрать правильно, то состояние ногтей в результате будет безупречным.