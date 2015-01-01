Модные сапоги осени-2018, которые стоит купить

Выбрать модель на осень-2018 не составит большого труда, так как фантазии модных инсайдеров безграничны.Расширенное голенищеЭтот вариант актуален для изделий разной длины, с каблуком и без него. У всех брендов верх сапога расширяется по-разному, есть небольшие просветы, как у Fendi или Altuzarra, оригинальное голенище замечено у J.W. Anderson.КаблучокУстойчивые и толстые, но есть и миниатюрные, которые придают шик моделям. Форма каблуков разнообразная, от столбиков к расклешенным вариантам. В связи с тем, что в моде удобство, модели для поздней осени получили высокую подошву и толстый каблук до 5-7см. А вот шпильку лучше оставить для торжественных мероприятий.Носок и высота голенищаТут модели получили абсолютно различные формы, от квадратных до удлиненных носков. Высоту обуви тоже не загоняли в жесткие рамки, модно все, в том числе и ботфорты.Модный ДекорПопулярны сапожки на шнуровке, которая стала главным элементом декора этой осенью. И шнуровка при этом не просто украшает каждую модель, смотрите на изделия Giorgio Armani или Haider Ackermann. Пайетки и стразы освежают сапожки, не стоит забывать про пряжки, молнии и заклепки, как в моделях Zimmermann. Модные нынче люверсы тоже переместились с одежды на обувь.Цветовая гаммаНе заскучать холодными деньками поможет красочная палитра обуви, которую предлагают модные инсайдеры Balmain, Dries Van Noten и Fendi. Любые оттенки и главные цвета, долой черный.ГибридыНе стоит сразу говорить нет необычным моделям. Это относится и к изделиям с фантазийным каблучком, которых в этом сезоне множество. Дизайнеры показывают на подиуме интересные фактурные сочетания, креативную форму каблука, симбиоз босоножек с сапогами и прочие интересные моменты.

Источник: www.allwomens.ru/zen