«Нужно срочно откормить»: Илья Глинников похудел, поклонники артиста переживают за его здоровье

Звезда «Интернов» не частый гость в Instagram. А уж о личной жизни Илья Глинников, в отличие от своих многих коллег, и вовсе предпочитает не говорить.instagram.com/glinnikov1stПосле бурного непростого романа с Аглаей Тарасовой актёр некоторое время встречался с финалисткой шоу «Холостяк» Катей Никулиной. Однако пара рассталась, хотя многие верили в искренность их чувств. Поговаривали, что после расставания с Катей Илья начал встречаться с ещё одной участницей «Холостяка», Мадиной Тамовой: несколько раз интернет-пользователи обращали внимание, что локации в блогах Ильи и Мадины периодически совпадают. Однако каких-то подтверждений романа так и не появилось за последний год. То ли совпадение местоположений было случайностью, то ли пара очень умело шифруется.youtube.comПоскольку Илья Глинников не часто бывает в соцсетях, каждое появление актёра становится предметом бурных обсуждений у поклонников.Вчера Глинников разместил в Инстаграм новое фото, выполненное в интерьере, украшенном предметами с английской символикой. Илья прокомментировал атмосферу снимка:Я за Британскую революциюinstagram.com/glinnikov1stПоклонники Ильи Глинникова подозревают, что артист похудел для нового проектаНа новом фото Илья Глинноков одет во всё чёрное. Как известно, тёмный цвет стройнит, однако фолловеры актёра считают, что он сильно похудел за последнее время. Поклонники даже переживают за своего любимчика:_miss_dasha_sun_ Исхудал то🥺 Нужно срочно откормить👩🏼🍳 vit241286 Ты , что так исхудал, Братан?... krist_permanent Исхудал совсем😢😢 marika_mariella В меня сейчас вселилась бабушка, который хочет накормить внучка 😂 Илюш, кушай, пожалуйста, а то похудел что-то ❤️ reybogatov Илюх, че похудел так?Интернет-пользователи предположили, что Глинников похудел ради новой роли:yeryomenko_anastasya Вы где то снимаетесь? Ждать нового фильма с Вами!? leykina1981 Привет Илья ) ты очень похудел . Готовишься к новой роли ? У тебя все хорошо ? 💋«Какой милый юноша»: лысый Никита Джигурда удивил поклонников редкими фотоНикита Джигурда неожиданно разместил в своём Инстаграме целую серию фотографий из семейного альбома. На снимках будущий бунтарь запечатлён в разные периоды своей жизни — и наивным малышом, и застенчивым юношей, и молодым мужчиной… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen