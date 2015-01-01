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Имена мужчин, которые любят умных женщин

Andre
Имена мужчин, которые любят умных женщин
PourquoiPas/ Pixabay

Александр

В молодости у Александра часто случаются интрижки с дамами, не обремененными интеллектом. Но если речь идет о долгосрочных отношениях, он будет искать рассудительную и эрудированную женщину. Мужчина нуждается в собеседнице, которая в состоянии поддержать разговор на любую тему. Меньше всего ему хочется испытывать неловкость за свою спутницу, ляпнувшую в компании очередную глупость. Наоборот, Саша считает, что окружающие должны восхищаться его выбором.

Алексей

Обладатель этого имени хочет видеть рядом с собой партнершу, равную ему во всем. Если сам Алексей является умным человеком, то и заводить серьезные отношения он станет только с интеллектуалками. Мужчина также высоко ценит наличие проницательности. Ему важно, чтобы любимая понимала его с полуслова и не была слишком болтливой. Пустые разговоры сильно утомляют Лешу и вызывают у него раздражение.

Виктор

Для носителя этого имени весомым аргументом в пользу расставания становится отсутствие образования. Представительница прекрасного пола, претендующая на его сердце, обязательно должна быть начитанной и подкованной во многих вопросах. На этом требовательность Виктора еще не закончена. При знакомстве молодой человек обратит внимание также на престижность профессии и социальный статус потенциальной партнерши.

Геннадий

Геннадию часто не везет в личной жизни. Одной из основных причин неудач на любовном фронте является его желание иметь рядом умную женщину, которая безоговорочно согласится принять мужчину в качестве лидера в паре. Но дамы с высоким уровнем интеллектуального развития предпочитают равноправие и не торопятся связывать судьбу со сторонником патриархата. Если Гена смягчит требования, то увеличит свои шансы обрести личное счастье.

Илья

Целенаправленно ищет умную и практичную партнершу. Сам по себе носитель этого имени боится принимать важные решения, поэтому ему хочется переложить на возлюбленную большую часть ответственности за отношения. Такой вариант вполне устроит Илью. Ничего зазорного в том, чтобы уступить женщине место главы семьи, он не видит.

Кирилл

Обладатель этого имени любит производить впечатление на других людей. Спутница Кирилла должна дополнять его и составлять с ним пару, которая бы восхищала окружающих. Мужчину заинтересует дама с нестандартным мышлением, всесторонне развитая, имеющая широкий кругозор. Наличие таких характеристик не является гарантом брака, но в несколько раз увеличивает вероятность продолжительной любовной связи.

Disarm/ Pixabay

Павел

Мужчина, получивший это имя, обожает умных представительниц прекрасного пола. Настоящая интеллектуалка покорит его с первого взгляда. Дополнительными «бонусами» для Павла станут творческие способности, знание иностранных языков, любовь к чтению и умение разбираться в искусстве. Сам он старается ни в чем не уступать созданному идеалу. Паша тянется к новым знаниям и нуждается в собеседнике, с которым можно обсудить последнюю информацию.

Тимур

Тимур не обойдет вниманием эффектную красотку, но никогда не продолжит с ней отношения, убедившись в ее глупости и ограниченности мышления. Этого мужчину влекут женщины, способные поддерживать беседу, имеющие хорошее чувство юмора и знающие нормы этикета. Личность с глубоким внутренним миром представляет для Тимура несравненно больший интерес, чем миловидная заурядная девушка.

Федор

Обладатель этого имени получает настоящее удовольствие, общаясь с эрудированной спутницей. Федор не захочет мириться только с желанием женщины показать превосходство и попытками выставить его менее компетентным в некоторых вопросах. Если говорить в целом, ему нужна классическая «умница», которая будет проявлять сообразительность и смекалку в семейной жизни.

Источник: www.allwomens.ru/zen

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