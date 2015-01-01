Нумерология ангелов: какую тайну несут цифры на часах

У каждого человека есть личный Ангел-хранитель. И небесный помощник нередко пытается связаться со своим подопечным, подавая ему знаки. Чаще всего он использует цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 — так называемую ангельскую нумерологию. Например, совпадения чисел на часах информируют нас о предстоящих изменениях в жизни. Рассказываем, что означают те или иные цифровые комбинации.Что представляет собой ангельская нумерологияВысшие силы оставляют для людей послания, зашифрованные в цифрах. Это могут быть:номерные знаки машин (например, сочетания 333, 444, 555);время на циферблате часов (2323, 2121, 1919, 1818, 1717, 1616, 1515, 1444, 1313, 1331, 1414);нумерация зданий (33, 44, 55, 818);необычные даты рождения (1212, 2112, 1221, 2002, 1111, 0707);номера билетов в автобусе, троллейбусе и т.д.Все эти цифры могут заключать в себе зашифрованные сведения, значение которых необходимо уметь правильно истолковывать.О чем говорят совпадения чисел на часахДавайте узнаем, что хочет сказать вам Ангел-хранитель, заставляя посмотреть на часы в определенное время.Идентичные числаЕсли вы увидели на часах сразу 4 одинаковые цифры, это может означать следующее:00:00 — результат вашей работы, потребовавший массу времени и сил, в скором времени принесет плоды. Пришло время остановиться и вспомнить, с чего все начиналось. Это подходящий момент для оценки личных достижений.11:11 — если вы как раз обдумываете вариант сложного или важного жизненного решения, то непременно его исполните.22:22 — приложенные ранее усилия начали окупаться, а задуманное — сбываться. Все идет своим чередом, поэтому можно отдохнуть.Повторяющиеся числаЕсли видите на циферблате два повторяющихся числа, это также свидетельствует о чем-то важном. В особенности, если комбинация попадается на глаза постоянно. Разобраться, в ангельской нумерологии поможет расшифровка:01:01 — припомните недавние идеи, планы и задумки. Если что-то по душе, пришло время претворить планы в жизнь.02:02 — в ближайшее время ждите приглашение на веселый праздник. Вероятно, вы встретите там старых знакомых.03:03 — комбинация предвещает события любовного характера. Если у вас уже есть партнер, ждите романтического свидания, если нет — любовь скоро появится в вашей жизни.04:04 — пора снять розовые очки и взглянуть на окружающий мир трезвым взглядом. Избавьтесь от стереотипов и просто наслаждайтесь жизнью.05:05 — ваши недоброжелатели активизировались и вовсю строят козни. Нужно проявлять осторожность и повышенное внимание к окружающим.06:06 — вы неожиданно встретите человека, который станет верным другом на долгие годы. Он всегда подставит свое плечо, убережет от необдуманных поступков и даст полезный совет.07:07 — Ангел-хранитель предупреждает, что не стоит посещать места большого скопления военнослужащих.08:08 — в этот день вас будет буквально преследовать удача.09:09 — высока вероятность кражи личных вещей, поэтому следите за гаджетами и кошельком.10:10 — избавьтесь от навязчивых мыслей. Придумайте, как применить ваши идеи на практике.12:12 — вы мыслите в правильном направлении. Ваша деятельности скоро принесет плоды.13:13 — велика вероятность совершить ошибку, поэтому тщательно обдумывайте и взвешивайте каждое слово и действие.14:14 — сконцентрируйтесь на своих желаниях и приступайте к воплощению давней мечты.15:15 — в ближайшем времени вы можете принять спонтанное решение, которое кардинально изменит вашу жизнь. Какими будут перемены — зависит только от вас.16:16 — пришла пора уделить время духовному развитию. Почитайте Библию или сходите в храм.17:17 — сейчас самый подходящий период, чтобы воплотить в жизнь самые смелые задумки.18:18 — грядет время положительных перемен.19:19 — время для воплощения новых идей.20:20 — вас направляет рука Господа. Вы под надежной защитой, поэтому смело двигайтесь навстречу жизненным трудностям.21:21 — в ближайшее время вы увидите результат своего упорного труда.23:23 — вы находитесь под покровительством мудрых владык Вселенной.Зеркальные числаПорой ангелы зашифровывают свои послания в зеркальных цифровых комбинациях. Распознать их поможет следующая расшифровка:01:10 — готовьтесь к внезапной встрече с давним знакомым. Она может закончиться глобальными переменными в жизни.02:20 — не говорите лишнего, иначе это может быть использовано против вас.03:30 — если вы не получаете удовольствие от отношений с партнером, пришло время поставить жирную точку.04:40 — в ближайшее время не заключайте важных сделок — велика вероятность негативного исхода.05:50 — ангелы предупреждают об угрозе для жизни от воды или огня.10:01 — в вашей жизни намечается очень важная встреча. От исхода беседы будет зависеть будущее.12:21 — случайное знакомство способно кардинально изменить вашу жизнь.13:31 — число знаменует окончание черной полосы в жизни. Теперь у вас все будет хорошо.14:41 — вы находитесь на пути к успеху. Вам явно благоволит госпожа Фортуна.15:51 — велика вероятность влюбиться, но роман не будет успешным.20:02 — остерегайтесь ссор с близкими людьми.21:12 — пришло время внутренних перемен. Найдите новое увлечение или смените сферу деятельности.23:32 — такая комбинация предупреждает о возникновении какого-то заболевания. Не ждите пока оно проявит себя, а сходите к врачу.Узнать больше об ангельской нумерологии, совпадениях чисел на часах поможет видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen