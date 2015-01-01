в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
16
0
Нравится0

Нумерология ангелов: какую тайну несут цифры на часах

Andre
Нумерология ангелов: какую тайну несут цифры на часах
 

У каждого человека есть личный Ангел-хранитель. И небесный помощник нередко пытается связаться со своим подопечным, подавая ему знаки. Чаще всего он использует цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 — так называемую ангельскую нумерологию. Например, совпадения чисел на часах информируют нас о предстоящих изменениях в жизни. Рассказываем, что означают те или иные цифровые комбинации.

Что представляет собой ангельская нумерология

Высшие силы оставляют для людей послания, зашифрованные в цифрах. Это могут быть: 

номерные знаки машин (например, сочетания 333, 444, 555); 

время на циферблате часов (2323, 2121, 1919, 1818, 1717, 1616, 1515, 1444, 1313, 1331, 1414); 

нумерация зданий (33, 44, 55, 818); 

необычные даты рождения (1212, 2112, 1221, 2002, 1111, 0707); 

номера билетов в автобусе, троллейбусе и т.д. 

Все эти цифры могут заключать в себе зашифрованные сведения, значение которых необходимо уметь правильно истолковывать. 

О чем говорят совпадения чисел на часах

Давайте узнаем, что хочет сказать вам Ангел-хранитель, заставляя посмотреть на часы в определенное время. 

Идентичные числа

 

Если вы увидели на часах сразу 4 одинаковые цифры, это может означать следующее: 

00:00 — результат вашей работы, потребовавший массу времени и сил, в скором времени принесет плоды. Пришло время остановиться и вспомнить, с чего все начиналось. Это подходящий момент для оценки личных достижений.

11:11 — если вы как раз обдумываете вариант сложного или важного жизненного решения, то непременно его исполните.

22:22 — приложенные ранее усилия начали окупаться, а задуманное — сбываться. Все идет своим чередом, поэтому можно отдохнуть.

Повторяющиеся числа

Если видите на циферблате два повторяющихся числа, это также свидетельствует о чем-то важном. В особенности, если комбинация попадается на глаза постоянно. Разобраться, в ангельской нумерологии поможет расшифровка: 

01:01 — припомните недавние идеи, планы и задумки. Если что-то по душе, пришло время претворить планы в жизнь.

02:02 — в ближайшее время ждите приглашение на веселый праздник. Вероятно, вы встретите там старых знакомых.

03:03 — комбинация предвещает события любовного характера. Если у вас уже есть партнер, ждите романтического свидания, если нет — любовь скоро появится в вашей жизни.

04:04 — пора снять розовые очки и взглянуть на окружающий мир трезвым взглядом. Избавьтесь от стереотипов и просто наслаждайтесь жизнью. 

05:05 — ваши недоброжелатели активизировались и вовсю строят козни. Нужно проявлять осторожность и повышенное внимание к окружающим.

06:06 — вы неожиданно встретите человека, который станет верным другом на долгие годы. Он всегда подставит свое плечо, убережет от необдуманных поступков и даст полезный совет.

07:07 — Ангел-хранитель предупреждает, что не стоит посещать места большого скопления военнослужащих.

08:08 — в этот день вас будет буквально преследовать удача. 

09:09 — высока вероятность кражи личных вещей, поэтому следите за гаджетами и кошельком. 

10:10 — избавьтесь от навязчивых мыслей. Придумайте, как применить ваши идеи на практике. 

12:12 — вы мыслите в правильном направлении. Ваша деятельности скоро принесет плоды. 

13:13 — велика вероятность совершить ошибку, поэтому тщательно обдумывайте и взвешивайте каждое слово и действие. 

14:14 — сконцентрируйтесь на своих желаниях и приступайте к воплощению давней мечты. 

15:15 — в ближайшем времени вы можете принять спонтанное решение, которое кардинально изменит вашу жизнь. Какими будут перемены — зависит только от вас. 

16:16 — пришла пора уделить время духовному развитию. Почитайте Библию или сходите в храм. 

17:17 — сейчас самый подходящий период, чтобы воплотить в жизнь самые смелые задумки. 

18:18 — грядет время положительных перемен. 

19:19 — время для воплощения новых идей. 

20:20 — вас направляет рука Господа. Вы под надежной защитой, поэтому смело двигайтесь навстречу жизненным трудностям.

21:21 — в ближайшее время вы увидите результат своего упорного труда. 

23:23 — вы находитесь под покровительством мудрых владык Вселенной.

Зеркальные числа

Порой ангелы зашифровывают свои послания в зеркальных цифровых комбинациях. Распознать их поможет следующая расшифровка: 

01:10 — готовьтесь к внезапной встрече с давним знакомым. Она может закончиться глобальными переменными в жизни. 

02:20 — не говорите лишнего, иначе это может быть использовано против вас.

03:30 — если вы не получаете удовольствие от отношений с партнером, пришло время поставить жирную точку.

04:40 — в ближайшее время не заключайте важных сделок — велика вероятность негативного исхода. 

05:50 — ангелы предупреждают об угрозе для жизни от воды или огня. 

10:01 — в вашей жизни намечается очень важная встреча. От исхода беседы будет зависеть будущее. 

12:21 — случайное знакомство способно кардинально изменить вашу жизнь.

13:31 — число знаменует окончание черной полосы в жизни. Теперь у вас все будет хорошо.

14:41 — вы находитесь на пути к успеху. Вам явно благоволит госпожа Фортуна.

15:51 — велика вероятность влюбиться, но роман не будет успешным.

20:02 — остерегайтесь ссор с близкими людьми.

21:12 — пришло время внутренних перемен. Найдите новое увлечение или смените сферу деятельности.

23:32 — такая комбинация предупреждает о возникновении какого-то заболевания. Не ждите пока оно проявит себя, а сходите к врачу.

Узнать больше об ангельской нумерологии, совпадениях чисел на часах поможет видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Непознанное
Похожие новости:
Знаки зодиака, которые сводят с ума одним своим присутствием

Знаки зодиака, которые сводят с ума одним своим присутствием

Обо всем
У каких людей кармическая связь по гороскопу

У каких людей кармическая связь по гороскопу

Обо всем
Представлены самые точные на сегодня оптические часы

Представлены самые точные на сегодня оптические часы

Наука и техника
Почему знаки зодиака влияют на людей?

Почему знаки зодиака влияют на людей?

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Растут в горшках на подоконнике