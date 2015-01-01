Бьюти-пространство Фейсолоджи
Фейсолоджи - это концептуальная мультифункциональная площадка или бьюти-пространство, предлагающее широкий спектр услуг, основным акцентом которой являются косметологические процедуры, разработанные по европейским стандартам качества. Благодаря профессиональному медицинскому подходу обеспечивается уход и восстановление кожи лица, достигается устойчивый эффект Фейсолоджи.
Особенности концепции
Бьюти-пространства хорошо себя зарекомендовали в Америке благодаря сочетанию качественной услуги массажа с макияжем и уютного интерьера. Поэтому Фейсолоджи предлагает четыре вида услуг: диагностика, уход, массаж и макияж. Диагностика включает в себя определение идеального рецепта ухода за кожей благодаря индивидуальному бьюти-коду. Уход состоит из использования питающих сывороток, улучшающих микроциркуляцию. Массаж - процедура, основанная на японском лимфодренажном методе, благодаря которому мышцы лица поддерживаются в тонусе. Макияж - процедура для подчеркивания косметического эффекта и придания лицу яркости и свежести.
Услуги
Что касается діагностики, в нее входит услуга комплексного изучения кожи с определением бьюти-кода - универсальной методики избавления от кожных проблем и старения. В раздел массаж входит лимфодренажный японский массаж с демакияжем, мягким пилингом, контрастным лицевым душем, нанесением активной сыворотки аэромассажем или ультразвуком. Также сюда относится пилинг с нанесением специального тонизирующего антивозрастного крема, пиллингом-гоммажом, кислородной маской, антивозрастным массажем, альгинатной маской, скульптурирующим массажем, гипсовой маской и нанесением крема, имеющего частицы золота коллоидного типа. В раздел макияж входит насенение вечернего и дневного макияжа, окрашивания и коллагенирования бровей.
Преимущества обращения в Фейсолоджи и запись
Фейсолоджи - модная площадка, в которой каждая представительница прекрасного пола сможет получить возможность стать не только красивой, но и счастливой. Это место, где можно расслабиться благодаря необычному формату заведения и профессиональным мастерам, занимающимся массажем, макияжем и оздоровительным уходом. Преимущества обращения заключаются в возможности получения любой быстрой и качественной процедуры и недорогой стоимости интенсивного диагностики и ухода.
Еще одним плюсом является быстрая запись на процедуру. Все, что нужно пользователю, это перейти в раздел бьюти-пространство, а потом позвонить на указанный на сайте номер и записаться на прием к специалисту.