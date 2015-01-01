Венец безбрачия: как определить и снять проклятие

Крепкая семья и надежный спутник жизни — мечта многих людей. Но не всем удается отыскать свое счастье. Волей-неволей в голову закрадывается мысль, а не лежит ли на человеке венец безбрачия? Возможно, так оно и есть. Рассказываем, как определить венец и как самостоятельно снять это проклятие.Что такое венец безбрачия?Венец безбрачия — это наведенное проклятие, которое не позволяет человеку построить крепкую и счастливую семью. Любые романтические отношения быстро сходят на нет и не перерастают во что-то серьезное.Даже если вам удалось дойти с партнером до ЗАГСа, в семье очень быстро наступает кризис. Вы будто повторяете один и тот же сценарий, но с разными людьми. Как правило, венец безбрачия — дело рук профессиональной ведьмы или колдуна. С помощью различных магических манипуляций они внедряют в энергетическое поле пострадавшего специальную «программу», которая не дает построить крепкие отношения.В некоторых ситуациях в венце безбрачия виноваты родители, который постоянно навязывают ребенку свое негативное отношение к противоположному полу. Например, что все мужчины — неисправимые бабники, а женщины — крайне меркантильные особы, которых интересуют только деньги. С помощью таких нехитрых приемов и складывается четкий стереотип, который не так уж и просто побороть.Как снять венец безбрачия?Если энергетическое воздействие не слишком сильное, то можно почистить биополе самостоятельно. Следует провести определенный обряд:дождитесь убывающей Луны;перед заходом солнца останьтесь одни помещении;возьмите Евангелие и откройте на произвольной странице каждую из четырех частей;перепишите на лист бумаги первые строки, которые попадутся вам на глаза;подсчитайте общее количество букв в каждом из четырех абзацев.По итогу вы получите двузначные или трехзначные числа. Перепишите их на отдельный лист в том же порядке, в котором выписывали тексты из Евангелия. Затем возьмите новый носовой платок и вышейте на нем числа, которые получились. Нитки должны быть фиолетового цвета.Пока вышиваете, обязательно произносите заговор:«Шью-вышиваю, лад призываю. Лад, приди, более не уходи. Именно».Положите заговоренный платок в восточный угол вашего дома и оставьте на всю ночь. С утра нанесите на волосы масло зверобоя и розы. Затем мысленно или вслух прочтите текст молитвы «Отче наш» столько раз, сколько попросит ваша душа. Проведите рукой по локонам и нанесите остатки масла на левый верхний угол носового платка. Затем как следует вымойте руки чистой водой без мыла.Далее положите в центр носового платка 5-копеечную монету и прошепчите слова заговора:«Проси там, что хочешь, возьми здесь, что я скажу! Возьми порчу лютую, слова злые, взгляд лихой, короб пустой! Да будет так».Соедините все четыре уголка к центру. Монета должно остаться внутри. Оберните их красной ниткой, сделав семь оборотов. В центр капните немного воска или парафина. Затем сделайте над ритуальным платком магический жест: изобразите над ним зигзаг с помощью сложенных вместе и вытянутых вперед указательных и безымянного пальцев правой руки.Выйдите на улицу и найдите безлюдное место и закопайте там платок. Сверху же разведите небольшой костер. Когда пойдет дым, поднесите к нему раскрытые ладони, сомкните веки и несколько раз прошепчите:«Прощаю, прощаю, прощаю…».Если вам захочется плакать или кричать, не сдерживайте себя. В пламени ритуального костра также необходимо сжечь листки бумаги, на которой выписывали текст из четырех канонических Евангелий. Правильно проведенный обряд снимет венец безбрачия и позволит в скором времени найти свою любовь.

Источник: www.allwomens.ru/zen