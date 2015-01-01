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Ногти пожелтели? 10 лучших способов отбелить ногти в домашних условиях

Andre
Ногти пожелтели? 10 лучших способов отбелить ногти в домашних условиях
Утратить природную белизну ногтевая пластинка может от разных факторов. Расскажем, как дома, используя безвредные средства, исправить ситуацию.

Мыло

Опустите в горячую ванночку для маникюра ноготки и добавьте туда брусочек мыла. Через 10 минут мягким куском потрите пальцы, стараясь, чтобы мыло забилось под ногти. Подождите пару минут, а после почистите ногтевую пластину щеткой под обычной водой из крана.

Сода

Средство не только хорошо отбеливает зубы, но и ногтевую пластину. Берите мягкую щеточку, насыпьте туда немного бикарбоната натрия и потрите ноготки. При наличии заусенец, абразивный состав соды может их поранить, так что лучше использовать содовую ванночку. Это не только позволяет отбелить ногтевую пластину, но и способствует ее укреплению.

Сок лимона

Смачивайте в соке ватный тампон и протирайте ноготь пару раз в день в течение недели. Можно погружать ноготки в мякоть лимона, добавив еще и оливковое масло.

Уксус

Кислота, как и сок лимона, способна разрушать красящие ферменты, что способствует отбеливанию ногтей.

Морская вода

Содержит частички песка, помогающие вернуть натуральное сияние и цвет ногтям. Дополнительно вода богата минералами, укрепляющими пластину ногтя.

Солевые ванночки

Достаточно развести пару чайных ложек соли на 200г теплой воды, и погрузить в состав ноготки. Лучше использовать морскую соль, а не поваренную.

Отвар из ромашки

Сбор цветков ромашки – природное лекарство от многих болезней. Заварите баню на горячей воде из сухих соцветий из расчета 200г воды на столовую ложку растения. Дайте настояться сбору в течение получаса и можно делать ванночку для ногтей.

Зубная паста

Берите средство с отбеливающим эффектом, со временем станет заметно, что ногти становятся белее.

Пилочка для ногтей

Стеклянные шлифовальные пилки – отличное средство для отбеливания ногтевой пластины. Они помогают заодно и сгладить волнистую поверхность ногтя.

Специальные средства для отбеливания

Это карандаши, лаки, гели и прочая косметика, которая позволит справиться с недостатком.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Красота женщины
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