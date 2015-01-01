Ногти пожелтели? 10 лучших способов отбелить ногти в домашних условиях

Утратить природную белизну ногтевая пластинка может от разных факторов. Расскажем, как дома, используя безвредные средства, исправить ситуацию.МылоОпустите в горячую ванночку для маникюра ноготки и добавьте туда брусочек мыла. Через 10 минут мягким куском потрите пальцы, стараясь, чтобы мыло забилось под ногти. Подождите пару минут, а после почистите ногтевую пластину щеткой под обычной водой из крана.СодаСредство не только хорошо отбеливает зубы, но и ногтевую пластину. Берите мягкую щеточку, насыпьте туда немного бикарбоната натрия и потрите ноготки. При наличии заусенец, абразивный состав соды может их поранить, так что лучше использовать содовую ванночку. Это не только позволяет отбелить ногтевую пластину, но и способствует ее укреплению.Сок лимонаСмачивайте в соке ватный тампон и протирайте ноготь пару раз в день в течение недели. Можно погружать ноготки в мякоть лимона, добавив еще и оливковое масло.УксусКислота, как и сок лимона, способна разрушать красящие ферменты, что способствует отбеливанию ногтей.Морская водаСодержит частички песка, помогающие вернуть натуральное сияние и цвет ногтям. Дополнительно вода богата минералами, укрепляющими пластину ногтя.Солевые ванночкиДостаточно развести пару чайных ложек соли на 200г теплой воды, и погрузить в состав ноготки. Лучше использовать морскую соль, а не поваренную.Отвар из ромашкиСбор цветков ромашки – природное лекарство от многих болезней. Заварите баню на горячей воде из сухих соцветий из расчета 200г воды на столовую ложку растения. Дайте настояться сбору в течение получаса и можно делать ванночку для ногтей.Зубная пастаБерите средство с отбеливающим эффектом, со временем станет заметно, что ногти становятся белее.Пилочка для ногтейСтеклянные шлифовальные пилки – отличное средство для отбеливания ногтевой пластины. Они помогают заодно и сгладить волнистую поверхность ногтя.Специальные средства для отбеливанияЭто карандаши, лаки, гели и прочая косметика, которая позволит справиться с недостатком.

Источник: www.allwomens.ru/zen