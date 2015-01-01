Имена 2018 года: Как чаще всего называли новорожденных мальчиков и девочек в уходящем году

lavaki/ PixabayКак утверждали Ильф и Петров: «Статистика знает все!». Именно она поможет выяснить, какие имена для новорожденных были самыми востребованными в 2018 г. По данным Службы государственной статистики, за 10 месяцев 2018 г. в России родилось 1,3 млн. малышей. Рейтинг самых популярных имен уходящего года мы составили на основе сведений столичного управления ЗАГС.Самые популярные имена для мальчиковБезусловными фаворитами среди мальчиковых имен стали: Александр, Михаил, Артем, Даниил, Максим. В десятку лидеров вошли: Иван, Кирилл, Андрей, Дмитрий, Матвей. Вполне возможно, что к концу года в ТОП-10 войдут Тимофей, Илья, Матвей, потеснив последние три позиции. На долю традиционных русских имен в 2018 г. приходится 65% от общей численности.В этом году пошел на спад интерес к необычным, экзотическим именам, зафиксированный в прошлое десятилетие. Но все-таки доля редких имен составляет 15%. Чаще всего так называют детей, родившихся в интернациональных семьях: родители заботятся о том, чтобы имя звучало одинаково, или хотя бы похоже, на разных языках. Среди международных имен лидируют: Марк, Герман, Роберт, Адам, Марсель, Даниэль, Гарри, Генрих, Ян.Зато возросло внимание к именам, которые выбирают согласно церковному календарю. По православным канонам именуют мальчиков почти половина родителей. Среди церковных имен фигурируют и уже перечисленные популярные имена, а на долю редких наименований приходится 14 %. В этой категории основная пятерка выглядит так: Игнат, Демьян, Тихон, Мирон, Серафим.Еще 5% приходится на старославянские имена, но это пока не тенденция, а исключение из правил: Елизар, Велемир, Ладомир. И меньше 1% младенцев получили такие экзотические имена: Норд, Орфей, Форвард, Шерлок, Майкрофт.Самые востребованные имена для девочекСреди имен для новорожденных девочек первое место уверенно занимает София. На втором месте популярное во все времена имя Мария. Завершают пятерку лидеров Анна, Алиса, Полина. В ТОП-10 имен для девочек вошли: Алёна, Кира, Кристина, Вероника, Таисия. Вплотную к первой десятке подошли Злата, Ульяна, Анастасия. Вероятно, что по итогам года они смогут подняться на более высокие места в рейтинге.Среди интернациональных женских имен лидируют: Ева, Диана, Элина, Каролина, Эмма, Сабина, Оливия, Маргарита.Родители девочек не оставили без внимания церковные и славянские имена, но их пока еще не очень много: Серафима, Евдокия, Глафира, Дорофея, Мирослава, Ладислава, Божена.Среди самых редких имен встречаются: Искра, Мелодия, Айлин.Процентное соотношения классических, международных, церковных и славянских имен примерно такое же, как и среди мальчиков.Victoria_Borodinova/ PixabayКритерии подбора имениС раннего детства, и на протяжении всей жизни человек чаще всего слышит именно свое имя. Это не просто набор звуков, а огромный объем зашифрованной информации. Различные звуки приводят к возбуждению отдельных участков мозга, поэтому под действием звукового раздражителя закладываются определенные черты характера. Твердо звучащие имена (Дмитрий, Александр, Георгий, Варвара) формируют у детей настойчивый, решительный характер. Имена, которые произносятся мелодично, мягко создают предпосылки для развития спокойного, покладистого, уравновешенного ребенка. Это можно сказать о Михаиле, Алексее, Илье, Наталье, Алене, Светлане.Психолог, исследователь имен Борис Хигир считает, что нельзя называть ребенка в память о трагически погибшем родственнике: в его жизни могут найти отражение нежелательные моменты из жизни тезки. Если малыша назвали в честь отца или матери, то он может расти беспокойным, капризным, слишком эмоциональным. Возможно даже развитие негативных качеств.Психолог предлагает родителям хорошо подумать, прежде чем давать девочке имя мужского происхождения: Александра, Валерия, Евгения. У них может сложиться противоречивый характер с преобладанием мужских качеств, с возрастом они становятся нервными, вспыльчивыми, раздражительными. Если выбор все-таки пал на такое имя, нужно будет уделить больше внимания воспитанию девочки, стараться развивать в ней типично женские черты характера.Особое внимание специалист предлагает обратить на сочетание имени и отчества. Отчество дополняет психологическую характеристику человека: уточняет, смягчает, или наоборот, обостряет определенные черты. Хорошо, если имя легко произносится как само по себе, так и вместе с отчеством: Алексей Михайлович, Андрей Николаевич, Сергей Павлович. Жесткая артикуляция, трудно произносимые сочетания имени и отчества создают помеху при общении, могут вызвать неловкость у собеседника. Примеры таких комбинаций: Георгий Дмитриевич, Александр Всеволодович, Альберт Георгиевич.Чем руководствуются современные родители выбирая имяСовременные родители при выборе имени малыша руководствуются следующими критериями:Дань традициям – в этом случае, как правило, ребенку дают одно из привычных, давно известных, классических имен: Александр, Алексей, Леонид, Сергей, Мария, Софья, Анна, Елена.Церковный календарь – в последнее время имя подбирают в зависимости от даты рождения. Родители смотрят церковный календарь (святцы), в котором каждой дате соответствуют определенные имена. Это как привычные нам: Иван, Петр, Павел, Полина, Ульяна. Так и более необычные: Наум, Аким, Севастьян, Гликерия, Прасковья. Выбирая имя по святцам, родители обеспечивают малышу дополнительную защиту в образе одноименного ангела-хранителя.Дань моде – креативные родители ориентируются на красоту, благозвучность имени, либо называют новорожденного в честь популярной личности. К таким именам относятся Кристиан (Криштиан), Лионель, Рианна, Анджелина. Бывает, что какое-то событие вызывает интерес к определенному имени: например, в 2014 г. после зимней олимпиады в Сочи многие девочки получили имя Олимпиада.Значение имени – при выборе имени по его значению наиболее частые запросы: удачливый (-ая), богатый (-ая), сильный, красивая. Здесь предоставлено широкое поле выбора, поскольку такие имена распространены во многих языках.5 имен женщин с характером стервыБорис Хигир, изучающий значение имен, придерживается мнения, что стервозный нрав девушка может получить вместе с именем. Читать далееЕкатерина Петухова, специалист в области антропонимики

Источник: www.allwomens.ru/zen