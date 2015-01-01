Лотерейный гороскоп на январь 2019

ChiniGaray/ PixabayУ каждого человека в январе 2019 будет возможность сказочно разбогатеть. Звезды всегда подсказывают удачные дни для покупки лотерейного билета. Точные даты для ставки обусловлены благоприятными аспектами между зодиакальными планетами. Рассмотрим их рекомендации на первый месяц года для каждого знака.Овен1, 19, 22 и 25 числа ребята могут смело отправляться за лотерейным билетом. Большой куш ожидает Овнов на стыке хозяина знака Марса с планетой денег - Венерой. Выигрышные комбинации рекомендуется составлять из этих цифр. В то же время нужно избегать 8 и 20 числа, когда образуются напряженные аспекты красной планеты.Телец1, 8, 19, 22, 27. Это тот набор чисел, который позволит Тельцам стать богатыми. Ребята должны составить счастливую комбинацию с обязательным присутствием хотя бы трех чисел из представленных выше. Обязательно включить цифру 22, поскольку она означает соединение Венеры (управителя знака) с планетой удачи Юпитером. Избегать же следует 21 января, когда великий обманщик Нептун образует напряженный аспект с Венерой.БлизнецыБлизнецам нельзя терять драгоценное время. Количество расходов в новом году будет только увеличиваться, поэтому о притоке денег следует позаботиться заранее. Так, наиболее удачными для игры в лотерею числами в январе будут следующие: 4, 5, 13, 14, 18, 30. В середине месяца Меркурий образует аспект с планетой удачи Юпитером. Поэтому важно не упустить свой шанс. А вот 8 и 23 испытывать свою судьбу не стоит - слишком велик риск провала.РакРакам следует помнить о Лунном затмении в январе. Это фатальная дата (21 января) для всех представителей знака. Играть в лотерею "вслепую" ребятам не следует. Зато 4, 14 и 22 числа им сам Нептун велел рисковать по-крупному. Планета образует благоприятные мажорные аспекты с другими небесными телами, и сделает возможным срыв джек-пота.ЛевУ Львов в январе будет ряд хороших возможностей. За исключением 6 и 18 числа, ребята могут хоть каждый день принимать участие в азартных играх. Особенно удачными будут 1, 4, 10 и 30 числа месяца. Воспользоваться своими шансами обязаны самые смелые. В противном случае Фортуна может обидеться и отвернуться в какой-то момент.ДеваДевам стоит перестать бесцельно строить планы, и взяться наконец-то за дело. Вместо напряженного труда на какого-то "дядю" ребятам рекомендуется приобрести счастливый лотерейный билет. Это избавит их от рутины повседневного быта, принесет удовлетворение и душевный покой. Ставку рекомендуется делать на следующие числа: 4, 13, 14, 30. Очевидно, что 4 и 3 должны сыграть ключевую роль в лотерейной комбинации.ВесыВесы могут рискнуть уже в первый день года. Если ребята найдут в себе силы пойти сделать ставку, то планета управитель знака Венера может их достойно вознаградить за это. Иначе же Весам придется ждать третьей декады месяца. Когда 22 или 27 числа Венера образует гармоничные аспекты с другими планетами. Выбор за самим человеком.Скорпион10, 18 и 27 Скорпионы вправе рассчитывать на колоссальный успех. Их ставка в лотерее должна увенчаться самым крупным выигрышем в истории. Динамичные аспекты Плутона с Солнцем, Меркурием и Венерой предоставят представителям знака всё то, о чем они мечтали с самого детства. Осталось сделать последнее усилие - выйти из дома и купить лотерейный билет.СтрелецСтрельцов удача поджидает 2, 14, 22 и 25 числа. Однако не следует забывать о том, что планета Юпитер не так давно вернулась в свою обитель. Это означает, что представители знака могут рисковать и в другие дни января. Шанс на существенный выигрыш будет у каждого Стрельца. Для этого им нужно сделать смелую ставку и прочитать про себя денежный заговор. Двойка в составе комбинации должна быть обязательно.КозерогКозероги должны обратить внимание на 1, 13 и 20 число. Это лучшие дни января для амбициозной ставки. Любимая лотерея должна оправдать их многолетние усилия. Важно следовать рекомендациям звезд, и в частности мудрого Сатурна. Холодная планета с годами становится только добрее к представителям знака. Важно не обмануть ее доверие.ВодолейВодолеям нужно стать чуточку взрослее. Сразу после Нового Года им предстоит решить вопрос своей материальной независимости от близких людей. Лучшим способом это сделать будет любимая лотерея, поскольку ничто другое не дает столь быстрый результат. Например, ставка 4 или 13 января сулит ребятам безбедное существование на протяжении всего 2019 года. А число 20 в комбинации многократно увеличит их шансы на успех. 18 и 23 числа лучше избегать активных действий, поскольку Уран образует напряженные аспекты к другим планетам.РыбыРыбам следует использовать комбинацию из чисел 4, 14 и 22. Акцент на четных числах в лотерейном билете принесет ребятам денежный успех. Также следует обратить внимание на подсказки Юпитера. Планета удачи всегда благоволила Рыбам. Кто сделает ставку 2 января, тот и будет жить припеваючи весь последующий год. Можно заранее ставить себе напоминание на телефоне, чтобы не пропустить счастливую дату. Участие двойки в комбинации является обязательным для всех Рыб.

Источник: www.allwomens.ru/zen