«Из неё Золушка, как из Баскова шахтёр»: поклонники Сергея Лазарева раскритиковали Наталью Медведеву в новогоднем мюзикле

Долго думали телевизионщики, чем бы развлечь своих зрителей в новогоднюю ночь, чтобы среди остальных конкурентов выбор пал именно на их канал. Некоторые каналы поспешили пригласить Ольгу Бузову, считая, что именно её появление обеспечит мега-рейтинги. Те же, кому не досталось Бузовой, обратились к теме таких популярных в двухтысячных мюзиклов.Канал «Россия-1» порадует свою аудиторию новогодним мюзиклом «Золушка». И ничего, что одноимённый новогодний фильм уже снимали 16 лет назад, Золушек много быть не может.youtube.comФолловеры Сергея Лазарева удивлены выбором Золушки для нового мюзиклаОбраз героини одной из самых известных сказок у читателей сложился с раннего детства: хрупкая нежная юная блондинка. Такой Золушка была в старом чёрно-белом фильме, такой же она была и в мюзикле 2002 года, да и во всех голливудских постановках режиссёры не отклонялись от привычного облика.youtube.comКраетивные создатели нового мюзикла с канала «Россия 1» решили отойти от привычных стандартов и пригласили на роль главной героини разменявшую четвёртый десяток брюнетку Наталью Медведеву. Фото актрисы из Comedy Woman в бальном платье появилось в Инстаграм Сергея Лазарева, который, конечно, заслуженно стал принцем.instagram.com/lazarevsergeyНовость о том, что за праздничным столом зрители будут смотреть новый мюзикл «Золушка», вызвало бурную реакцию у подписчиков Сергея Лазарева. Фолловеры недоумевают, почему продюсеры дублируют фильм 2002 года:ta.mara6488 Без Андрея Данилко не интересно смотреть,поэтому буду на диске смотреть ,Золушку, с участием Андрея и Инночки olenka_2715 Мне,кажется,лучше чем первая "Золушка" с Лолитой,Леонтьевым и другими актерами лучше не будетНо, конечно, больше всего претензий интернет-пользователи высказали в адрес Натальи Медведевой.youtube.comПодписчики Лазарева недоумевают, почему создатели нового мюзикла выбрали для главной роли звезду юмористического шоу:evgeniya_borysenko Ну и Золушка((( прям фрик какой-то... rumenargilagos1991 Извини, но из неё Золушка, как из Баскова шахтёр.... лучше и интереснее не нашлось？ Не верю....с каждом годом всё хуже и хуже новогодние программы moralnaya_anareksichka Какая то старая Золушка alexanderkossowski Какая надменная Золушка — прям рабовладелица. nata19720109 Сергей,вы погорячились выложив это фото. Наталья икать будет до самого Нового года!!!youtube.comДобавим, что некоторые комментаторы заподозрили подвох от создателей новой «Золушки»: возможно, новый мюзикл окажется пародией на классическую сказку. Кстати, вчера в интернете уже появился тизер будущего мюзикла:Друзья, а какой новогодний мюзикл, на ваш взгляд, был самым удачным? 😉50-летнюю Светлану Бондарчук осудили за откровенное платьеСветлана Бондарчук отметила своё 50-летние. Для такого важного момента известная тусовщица выбрала смелый наряд. Блестящее прозрачное короткое платье ничего не скрывает. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen