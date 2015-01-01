Сильная молитва от неприятностей на работе

Рано или поздно у всех возникают трудности в профессиональной сфере. Одни не справляются с новыми должностными обязанностями, вторые – страдают из-за неудачных кадровых перестановок, а третьи попадают в неприятности в результате своей невнимательности или халатности. В любой из описанных ситуаций человеку хочется одного – поддержки. Хорошо, когда рядом оказывается доброжелатель, способный дать мудрый совет, успокоить и вернуть уверенность в себе. А ведь некоторым даже не с кем поделиться своей бедой.Верующие люди знают, что всегда могут попросить помощи у Высших Сил. Не является исключением и профессиональная деятельность. Но, выбирая путь веры, нужно помнить, что нельзя просить лишнего и зариться на чужое место. Так, если вы хотите «подсидеть» кого-то, то даже не надейтесь, что поход в храм позволит вам взлететь вверх по карьерной лестнице. Довольствуйтесь имеющимся, не ропщите на Господа и не забывайте благодарить его за ниспосланные блага.Тексты молитв можно распечатать и носить с собой в качестве оберега. Следует читать их и в домашней обстановке, когда на работе наступает напряженный период.Молитва царю Давиду от гнева руководителяНачальник-самодур – настоящее бедствие. Никогда неизвестно, что придет ему в голову под влиянием эмоционального всплеска. А если он еще и гневливый человек, то страдает весь коллектив и отдельные сотрудники, попавшие под горячую руку.Своеобразным оберегом от раздражительных личностей станет следующий текст. Защитная молитва царю Давиду оградит вас от неправедного гнева и несправедливости, а также усмирит злобу, направленную в вашу сторону.«О, прехвальный и пречудный пророче Божий Давиде! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, приспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней Православней вере, к уставам святыя Церкви и к заповедем Господним, непочтением к родителем и влаcтем предержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий, и избави вся грады и веси царства нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами православных людей, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниях к водворению мира и правды в державе их. Пособствуй Всероссийкому Христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властем и усердное исполнение своих обязанностей; да, тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь».Молитва архангелу Михаилу от интриг на работеЕсли на вас ополчился коллектив, не спешите увольняться с места, которое устраивает вас по другим параметрам. Возможно, вас просто подставили или оговорили завистники, маскирующиеся под доброхотов. В подобной ситуации не сражайтесь с соперниками их же оружием. Лучше призовите в союзники архистратига Михаила, известного непримиримой борьбой со всяким злом. Он поможет справиться с явными недругами, выявить тайных врагов и вразумить их. Все интриги, сплетни и козни обернуться против самих зачинщиков.«Святый Архангеле Божий Михаиле, отжени от меня молниеносным мечем твоим духа лукавого, искушающаго мя. О великий Архистратиже Божий Михаиле — победитель демонов! Победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых, и умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от скорбей и от всякия болезни, от смертоносныя язвы и напрасныя смерти, ныне и присно и во веки веков. Аминь».Молитва Матроне Московской для сохранения рабочего местаБлаженная Матрона является одной из самых почитаемых великомучениц. К ней обращаются, когда надеяться остается только на чудо. Святая заступница никогда не отказывает истинно верующим людям, которые открыли ей свое сердце и душу.К старице часто взывают, когда возникают сложные ситуации на работе (например, грозит увольнение, намечается проверка, резко ухудшились условия, появились серьезные проблемы или грядет финансовый крах). Даже то, что некогда любимое занятие перестало приносить удовлетворение, тоже является поводом просить поддержки у Матроны Московской.«О блаженная, Мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждой к твоему заступлению и помощи прибегающих скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных; исцели болезни наши. Избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющего, помози донести житейский свой Крест, снести все тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляющее милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь».Молитва Серафиму Саровскому для трудоустройства на хорошую работуБывает так, что человек не видит перспектив на текущем месте, а с поиском нового у него тоже не ладится. В таких тупиковых ситуациях необходимо произносить молитвы преподобному Серафиму Саровскому. К помощи чудотворца прибегают, когда хотят найти вакансию с хорошими условиями или открыть собственный бизнес. Его поддержкой в особенности стремятся заручиться люди, занятые в торговле, поскольку он считается покровителем этой отрасли.Конечно, если деятельность связана с чем-то запрещенным, имеет мошенническую схему или просто вредит другим людям, к святым заступникам вообще лучше не обращаться. На реальную помощь могут рассчитывать только те, кому нечего скрывать.«О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков».Молитва Николаю Угоднику для защиты от беды во время службыНиколай Угодник – еще один почитаемый в христианстве святой. К нему издавна обращались за помощью во всех мирских делах. Трудовые вопросы тоже не являются исключением.Считается, что чудотворец покровительствует людям, которые по долгу службы ежедневно сталкиваются с опасностями. Святой заступник отведет любую беду, убережет от неприятностей и несчастных случаев. Помогает он и тем, кто находится на грани банкротства или испытывает серьезные трудности с ведением бизнеса.Молиться Николаю Угоднику можно своими словами или воззвать к нему посредством канонического текста. Не забывайте также просить у него благословения перед началом важного дела.«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою. Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь».Сильные молитвы от хульных помыслов плохих людейЧтобы уберечь себя от хулы, необходимо ежедневно молиться. Искренняя вера в Высшие Силы формирует защиту иного уровня, которую гораздо сложнее преодолеть. Этим объясняется то, что верующие люди неподвластны магическому воздействию. Соответственно, просто дурные помыслы недоброжелателей им тоже не доставляют проблем. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen