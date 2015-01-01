7 главных трендов верхней одежды этой осени

Облегчить выбор актуальных трендов поможет наша подборка модной верхней одежды этой осенью.ПуховикиВ 2017 году верхняя одежда Vetements с объемными рукавами легко вошла в гардеробы девушек и женщин. Такие удобные вещи – это то, что все так долго ждали. Большинство моделей этой осени идут ярких цветов и оверсайз.Металлик в одеждеФутуризм продолжает покорять подиум. И в этот раз он добрался до курток и плащей. Наряды, визуально напоминающие фольгу, помогут согреться в ненастье, и не отстать от постоянно меняющихся трендов. Этой осенью космическая тематика прослеживается в коллекциях Yves Salomon и Tom Ford.ПальтоОсень начинается с пальто. Выбираем оверсайз, сочетаем сразу несколько трендов верхней одежды, и тем самым поддерживаем моду на многослойность. Сейчас в тренде неоновые оттенки, так что нюдовую тематику можно отодвинуть в сторону.ДубленкиМягчайшая овчина согреет холодной осенью, и самая популярная модель – укороченный вариант с контрастной отделкой из меха.Анималистический принтОн бьет рекорды по популярности. Не только обувь, сумки и аксессуары, теперь животный принт перешел на верхнюю одежду. И этой осенью предлагают выбирать пальто и тренчи со змеиным или леопардовым рисунками.МехИскусственный мех, оверсайз, большая палитра красок – вот такая шубка должна быть у каждой модной девушки. Если нужен объемный мех, то лучше покупать легкий полушубок, который лаконично впишется в гардероб.КейпыМного сезонов подряд к объемным пончо-кейпам относились скептически. Боялись, что верхняя одежда ограничит создание модных аутфитов. Но в этом сезоне добрая половина дизайнеров предлагают кейпы на любой цвет и вкус. Смело сочетайте их с брюками, платьями и юбками. Не лишним станет подчеркнуть наряд ярким ремнем.

Источник: www.allwomens.ru/zen