12 стильных свитеров, которые помогут красиво согреться этой осенью

Этой осенью дизайнеры черпали вдохновение в живописных перуанских и кельтских узорах.Объемные силуэтыВ осенних коллекциях дизайнеры Oscar de la Renta, Elena Miro и Antonio Berardi показывали оверсайз свитера. И при этом часть моделей получила крой с пониженной линией плеча, другие – с низкой проймой, третьим добавили объема за счет крупной рельефной вязки. Рукава расширяются к низу либо в районе плечи, именно тогда акцент переходит на ширину моделей. Популярными стали свитера с большим вырезом.Ручной трудНа пьедестал почета вознесли изделия ручной работы. В моде небрежность, но это не говорит о том, что пора вязать одежду своими руками. Все это успешно сделали Cristiano Burani, Dsquared2, Iceberg и прочие бренды.Пайетки и фактураСкучно в этом сезоне не будет. Наряды украсили мехом, бахромой, бусинами, заклепками, пайетками, стразами. Но все это не кричаще, без цыганских мотивов. Дополнительно думали и над фактурой тканей. Пряжу лучше выбирать пушистую, по типу мохера, кашемира, можно и меланжевое трикотажное полотно. И хотя нюд никогда не выйдет из моды, этой осенью лучше склониться в пользу ярких оттенков.Как носитьВязаные изделия в осенних коллекциях выглядят лаконично, легко и подчеркнуто аутентично. Бренды советуют сочетать верх с женственными вещами, но при этом сыграть на контрастах. Вот Etro предлагает шелковую юбку макси, Ermanno Scervino надели свитер на пальто либо сверху свитера просвещающуюся тунику.Preen by Thornton Bregazzi любят прозрачные силуэты, Brooks Brothers нашли выход в сочетании с пиджаком. Дизайнеры Vivienne предлагают компоновать свитер с широкими брюками из вельвета.

Источник: www.allwomens.ru/zen