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Мария Голубкина показала, как вырос её сын от Николая Фоменко

Andre
Мария Голубкина показала, как вырос её сын от Николая Фоменко
С детства привыкнув к повышенному вниманию окружающих, сама Мария Голубкина старается оградить личное пространство от любопытных глаз. В своём микроблоге актриса не часто делится семейными фотографиями.

instagram.com/golubkina1973

Сегодня в Инстаграм Маши Голубкиной появилось фото, которое тут же вызвало жаркие обсуждения поклонников артистки. На снимке запечатлён сын Марии от Николая Фоменко. 

Интернет-пользователи отметили, что 16-летний Иван уже совсем взрослый. 

instagram.com/golubkina1973

Но вот извечный вопрос о том, на кого похоже звёздное чадо, традиционно разделил фолловеров. В комментариях кипят страсти:

aleksandrkulikov6571 На Николая похож сильно, а Маша просто красавица.. 😍 inna.yakovleva.1976 Чудесное слияние двух людей видно в юноше! Мамины черты видно и это так романтично! doroolga195627 Как похож на маму!!! Красавчик!!! galya_skripkoo Как ни крути на папу он похож больше))) bonyaha_gaf Николаич, сразу видно. НО более удачная версия. 

В то же время подписчики Голубкиной единогласны в том, что Иван вырос настоящим красавцем.

Напомним, что Николай Фоменко и Мария Голубкина прожили в браке 13 лет и расстались в 2008 году. Сейчас актриса встречается с сыном Василия Ливанова Борисом.

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Певица трижды мама, но публикации в своём Instagram артистка посвящает исключительно своим творческим проектам. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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