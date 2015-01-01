Мария Голубкина показала, как вырос её сын от Николая Фоменко

С детства привыкнув к повышенному вниманию окружающих, сама Мария Голубкина старается оградить личное пространство от любопытных глаз. В своём микроблоге актриса не часто делится семейными фотографиями.instagram.com/golubkina1973Сегодня в Инстаграм Маши Голубкиной появилось фото, которое тут же вызвало жаркие обсуждения поклонников артистки. На снимке запечатлён сын Марии от Николая Фоменко.Интернет-пользователи отметили, что 16-летний Иван уже совсем взрослый.instagram.com/golubkina1973Но вот извечный вопрос о том, на кого похоже звёздное чадо, традиционно разделил фолловеров. В комментариях кипят страсти:aleksandrkulikov6571 На Николая похож сильно, а Маша просто красавица.. 😍 inna.yakovleva.1976 Чудесное слияние двух людей видно в юноше! Мамины черты видно и это так романтично! doroolga195627 Как похож на маму!!! Красавчик!!! galya_skripkoo Как ни крути на папу он похож больше))) bonyaha_gaf Николаич, сразу видно. НО более удачная версия.В то же время подписчики Голубкиной единогласны в том, что Иван вырос настоящим красавцем.Напомним, что Николай Фоменко и Мария Голубкина прожили в браке 13 лет и расстались в 2008 году. Сейчас актриса встречается с сыном Василия Ливанова Борисом.Надежда Мейхер впервые показала взрослого сына: звезда «ВИА-Гры» трогательно поздравила парня с окончанием школыПевица трижды мама, но публикации в своём Instagram артистка посвящает исключительно своим творческим проектам. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen