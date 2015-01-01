Павел Деревянко восхитил Максима Виторгана своей внешностью: Муж Ксении Собчак заявил, что предпочитает мужчин

На протяжении нескольких недель Ксения Собчак, Максим Виторган и Константин Богомолов умудряются поддерживать интригу. Никто не может точно понять, что происходит в этом любовном треугольнике. Одно можно сказать точно — от тайного романа Собчак выиграли все. Спектакли модного режиссёра идут с аншлагами, новый проект Ксюши ворвался в рейтинг самых популярных, собирая просмотры на Ютубе. Да и Виторган не в накладе — зрители уже с нетерпением ждут премьеру его нового спектакля «В городе Лжедмитрове».instagram.com/mvitorganВсё чаще в сети высказываются предположения, что звёздная троица ловко развела общественность, поймав свою порцию хайпа.instagram.com/xenia_sobchakМаксим Виторган публично признался в своей нетрадиционной ориентацииЗвезда сериалов Павел Деревянко в честь дня святого Валентина решил добавить в свою инстаграм-ленту немного эротики. Актёр разместил сразу несколько фотографий своего обнажённого торса.instagram.com/pablo_derevyankoНадо признать, что Павел выглядит весьма эффектно — прокачанные мышцы живота, чёткие мускулы, ни грамма лишнего жира, отсутствие дряблой кожи. Поклонники оставили в комментариях восхищённые посты.instagram.com/pablo_derevyankoНеожиданно в обсуждениях появился и Максим Виторган. Муж Ксении Собчак был так восхищён чувственными фотографиями коллеги, что не смог сдержаться и… сделал каминг-аут:instagram.com/pablo_derevyankoОбсуждения к фото сразу оживились, фолловеры Павла Деревянко не упустили случая поупражняться в остроумии на злободневную тему:aleksei_t75 @mvitorgan поэтому к Богомолову приставали?😂 Трогали за лицо 😌 alexeychabanenko А Эммануил Гедеонович в курсе? lovelove20_20 @mvitorgan мы так и знали 😀😂😂😂 ramsay.bolt @mvitorgan как бы не новость ... Павлик то причем nugaevrustam @mvitorgan, из-за него сейчас многие переориентируются!)))И всё же, возвращаясь к злободневной теме, хотим поинтересоваться — кто из наших читателей верит, что у Ксении Собчак действительно роман с Константином Богомоловым?🤔Фолловеры Ксении Собчак негативно отнеслись к её интервью с Настей РыбкойУ себя в блоге в Инстаграм Ксения Собчак анонсировала новый выпуск авторской программы, который она посвятила Насте Рыбке и Алексу Лесли. Экс-ведущая «Дома-2» гордо похвасталась, что её интервью лучше, чем у других интервьюеров. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen