Новый год без стресса: четыре правила идеального праздника

Новый год — праздник, любимый нами с детства. Но год от года заряжаться подходящим настроением и получать от торжества истинное удовольствие становится все сложнее. Рассказываем 5 простых правил идеального праздника, которые помогут с теплотой вспоминать его весь следующий год.1. Подберите стильный нарядВечернее платье или костюм должны быть не только модными, но и отлично сидеть по фигуре. Рассмотрим несколько беспроигрышных вариантов, которые сделают вас звездой новогодней вечеринки.Для мужчинКлассический костюмЕсли отмечаете праздник в компании, где необходим строгий дресс-код, остановите выбор на классике. Предпочтение лучше отдать костюму из ткани одной фактуры и цвета. Для вечеринки с более свободным стилем подойдут брюки и пиджак, выполненные в разных цветовых решениях.Брюки в крупную клеткуСтильные брюки в клетку выглядят очень празднично. Так как яркий низ станет центральным элементом вашего образа, к нему стоит подобрать однотонную рубашку или водолазку спокойного цвета.Необычный свитер и джинсыЗдесь все наоборот: яркий неординарный вверх дополните неброскими синими или черными джинсами. Этот вариант отлично подойдет для празднования торжества в неформальной обстановке, среди друзей или за городом.Для женщинНаряд из металлизированной тканиСамые смелые дамы могут надеть космическое платье или комбинезон, дополнив его аналогичной обувью. Можно ограничиться одной блестящей вещью: блузкой, туфлями на шпильках или босоножками.Платье-пиджакНаряд прекрасно подойдет как для предновогоднего корпоратива, так и для праздничной ночи. Запоминающийся образ, который выглядит очень необычно и стильно. Низ идеально дополнят узкие брюки или колготки из плотной ткани.Роскошный бархатТакая одежда ассоциируется с богатством и гламуром, поэтому отлично подходит для празднования Нового года. Предпочтете бархатное платье или комбинезон — неважно. В этом сезоне обе вещи одинаково актуальны. Также важно не переборщить с аксессуарами, поскольку бархат сам по себе приковывает взгляды.2. Подготовьте фигуруЧтобы любой наряд хорошо сидел по фигуре, за пару недель до праздника стоит заняться спортом. Необязательно покупать абонемент в спортзал. Пробежки по заснеженному парку — тоже отличный вариант. Морозный воздух поднимет настроение и «нарисует» свежий румянец на щеках.Главное — не переусердствовать, иначе вместо веселого праздника легко оказаться на больничной койке. Перед каждой тренировкой обязательно делайте разминку, а во время бега прерывайтесь на ходьбу, если тяжело. Заканчивайте пробежку несколькими простыми упражнениями на растяжку.[quote]Это интересно! 10 быстрых способов похорошеть перед Новым годом[/quote]3. Сделайте красивый макияжИдеальный праздничный мейк должен не только грамотно скрывать недостатки и подчеркивать достоинства внешности, но и создавать неповторимый образ. Новогодняя вечеринка — отличный повод для ярких экспериментов.Акцент на глазаВыделите внутренний уголок века ярким и необычным цветом: розовым, салатовым или лимонно-желтым. Еще один интересный вариант — стрелки таких же необычных цветов. Самые смелые могут дополнительно использовать глиттер.Акцент на губыВ новогоднюю ночь забудьте о любимом оттенке нюд! Покройте губы лиловой или винно-красной помадой. Если не собираетесь долго сидеть за столом, дополните образ блестками.Акцент на лицоСоздать праздничный образ помогут специальные стразы, хайлайтер или румяна необычных цветов. Полет фантазии неограничен, главное, чтобы макияж смотрелся на вас гармонично.Секрет идеального праздничного макияжа — тренировка. Заранее проведите репетицию, чтобы понять, какие оттенки использовать, а какие подальшу убрать в косметичку.4. Выберите подходящие подаркиТрадиционные носки с оленями, новогодние рамочки для фотографий, кружки с Дедом Морозом — немного банальные подарки, в которых нет души и искренности. Если хотите по-настоящему порадовать родных и близких, подойдите к выбору презентов на Новый год более ответственно. Вспомните — скорее всего, они озвучивали свои желания в течение года. Осталось только взять на себя роль новогоднего волшебника и воплотить их в жизнь.[quote]Это интересно! Как не разориться на новогодних подарках[quote]

Источник: www.allwomens.ru/zen